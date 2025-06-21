ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت صباح الخميس الماضي 143850 ديناراً، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت إلى 145000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143000 دينار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.