مع ارتفاع صرف الدولار.. إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 681 الف دينار، وسعر الشراء 677 دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 651 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 647 الفاً .وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف و 690 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار .