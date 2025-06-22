العراق في مهب الريح... مخاوف عالمية من غلق مضيق هرمز!

حذر خبراءُ اقتصاديون وسياسيون من تداعياتٍ كارثيةٍ قد يشهدُها العالمُ إذا ما تصاعدت المواجهة ُ بين وإسرائيل نحو إغلاقِ مضيقِ هرمز. وقال مختصون لمراسلِ إن أيَّ تعطيلٍ لهذا الممرِ سيشلُ حركةَ الطاقةِ العالميةِ وقد يتحولُ إلى ورقةِ ضغطٍ دوليةٍ تستخدمُها لإعادةِ ترتيبِ موازينِ القوى في المنطقة.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!