مع التوترات في المنطقة.. أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.



سعر البيع: 145,000



سعر الشراء: 144,000



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سعر البيع: 144,650



سعر الشراء: 144,250



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سعر البيع: 144,500



سعر الشراء: 143,750

سعر البيع: 145,000سعر الشراء: 144,000سعر البيع: 144,650سعر الشراء: 144,250سعر البيع: 144,500سعر الشراء: 143,750