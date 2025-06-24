العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تتراجع بعد إعلان وقف النار بين إيران وإٍسرائيل

وانخفض خام غرب الوسيط الأمريكي بمقدار 3.05 دولارات، أو بنسبة 4.45%، ليصل إلى 65.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 11 يونيو. وكان العقد قد أغلق في الجلسة السابقة منخفضا بأكثر من 7%.وأعلن الرئيس الأمريكي فجر اليوم الثلاثاء، أن وإيران قد وافقتا بشكل كامل على وقف تام لإطلاق النار.وأشار إلى أن ستبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار، على أن تتبعها إسرائيل بعد 12 ساعة. وإذا التزم الطرفان بالسلام، فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة، لتختتم بذلك نزاعًا استمر 12 يوما، مما بدد المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات في المنطقة.في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران لم تتلق أي عرض لوقف إطلاق النار ولا ترى سببا لذلك.