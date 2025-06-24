احصائية بصادرات العراق النفطية والايرادات المتحققة خلال أيار

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(630) الفاً و(925) برميلاً (مائة وواحد مليوناً وستمائة وثلاثون الفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون برميلاً)، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليار و(361) مليون و(636) ألف دولار (ستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستون مليوناً وستمائة وستة وثلاثون ألف دولار)".واشارت الإحصائية، وفق البيان، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب بلغت (100) مليوناً و(365) الفاً و(335) برميلاً ، فيما كانت الصادرات من حقل (955) الفاً و(684) برميلاً ، أما كمية الصادرات الى الاردن فبلغت (309) الفاً و (906) برميلاً".