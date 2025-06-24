انخفاض سعر برميل النفط عالمياً إلى 67 دولاراً

وتراجعت أسعار خام القياس العالمي بنسبة 5.03 في المائة إلى 67.88 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، كما هوى الخام الأميركي بنسبة 5.3 في المائة إلى 65 دولارا للبرميل.وجاء ذلك بعد الرئيس الأميركي ترمب للصين بشراء النفط الإيراني، ودعوته إياها إلى شراء النفط الأميركي.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن تستطيع مواصلة شراء النفط من ، وأعرب عن أمله في أن تشتري كميات كبيرة منه من .وأدلى بتصريحه هذا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيز التنفيذ، الثلاثاء، برعاية أميركية.وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً... لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أحقق هذا!".