متجهة لشريحتين.. وجبة قروض جديدة تخرج من الرافدين

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يواصل تنفيذ توجهات الهادفة إلى تعزيز فرص الشباب في دخول سوق العمل، من خلال تمويل مبادرات التنمية والتشغيل"، معلنا عن "صرف وجبة جديدة من قروض مبادرة “ريادة” المخصصة لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن فرص عمل".وبين انه "تم صرف (95) قيدًا بالكامل عبر تعبئة مبالغ القروض في البطاقات الإلكترونية للمستفيدين المشمولين ضمن قاعدة بيانات المبادرة، ممن استكملوا إجراءات التقديم عبر تطبيق ".وأكد المصرف أن "آلية التقديم والمعالجة تتم إلكترونيًا بشكل كامل ودون تدخل أي وسيط، في إطار سياسة المصرف الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية".وشدد على أن "العمل مستمر لإطلاق المزيد من الوجبات التمويلية ضمن المبادرة، وفق توقيتات زمنية محددة وخطط صرف منظمة تستهدف توسيع الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي في أوساط الشباب".