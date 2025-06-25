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تقرير: صادرات النفط العراقي في أيار 2025 تنخفض 37 ألف برميل يوميًا

اقتصاد

2025-06-25 | 07:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقرير: صادرات النفط العراقي في أيار 2025 تنخفض 37 ألف برميل يوميًا
336 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

سجّلت صادرات النفط العراقي في مايو 2025 انخفاضًا في الأحجام اليومية بنحو 37 ألف برميل يوميًا، وسط استمرار التزام بغداد بحصص تحالف أوبك+، وفق ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكشفت وزارة النفط، الثلاثاء 24 يونيو/حزيران (2025)، أن متوسط صادرات البلاد اليومية من النفط الخام خلال مايو/أيار الماضي، بلغ نحو 3.28 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.65 مليون برميل في أبريل/نيسان السابق له.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات انخفاض صادرات النفط العراقي المنقولة بحرًا إلى 3.269 مليون برميل يوميًا خلال مايو/أيار 2025، مقارنةً بـ 3.301 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان.

وكانت صادرات النفط العراقي قد سجّلت خلال مارس/آذار الماضي نحو 3.70 مليون برميل يوميًا، منها 3.35 مليون برميل من النفط الخام فقط، مقارنة بـ 3.398 مليون برميل في فبراير/شباط 2025.

يُذكر أن صادرات النفط العراقي في يناير/كانون الثاني من العام الجاري بلغت 3.33 مليون برميل، متفوقة على صادرات ديسمبر/كانون الأول 2024، التي استقرت عند 3.259 مليون برميل يوميًا.

صادرات النفط العراقي في مايو 2025
بحسب بيانات شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، بلغ إجمالي صادرات النفط العراقي في مايو 2025 نحو 101 مليون و630 ألفًا و925 برميلًا، ارتفاعًا من 100 مليون و953 ألفًا و282 برميلًا في أبريل/نيسان السابق له.

وجاءت معظم الصادرات من الحقول النفطية في وسط البلاد وجنوبها، حيث سجلت 100 مليون و365 ألفًا و335 برميلًا خلال مايو/أيار، في حين بلغت صادرات حقل القيارة 955 ألفًا و684 برميلًا، أمّا حجم الصادرات إلى الأردن فقد بلغ 309 ألفًا و906 براميل.

يُذكَر أن صادرات النفط العراقي من الحقول الوسطى سجلت في فبراير/شباط الماضي نحو 94 مليونًا و375 ألفًا و12 برميلًا، مقابل نحو 102 مليونًا و310 آلاف و248 برميلًا في يناير/كانون الثاني السابق له.

في الوقت نفسه، حققت صادرات النفط العراقي في مايو/أيار 2025 إيرادات قدرها 6 مليارات و361 مليونًا و636 ألف دولار أميركي، مقابل 6.738 مليار دولار في أبريل/نيسان، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات العراق واتجاهات السوق
يتوقع المراقبون زيادة صادرات العراق من النفط بالتدريج خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان مجموعة الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ بدء إعادة الكميات المخفضة طوعًا بدءًا من شهر أبريل/نيسان 2025.

وكانت مجموعة الـ8 الأعضاء في التحالف قد اجتمعت في 31 مايو/أيار الماضي 2025، وأقرّت زيادة جديدة في إنتاج النفط من الكميات المخفضة طوعًا بمقدار 411 ألف برميل يوميًا أخرى، بداية من يوليو/تموز المقبل.

في الوقت نفسه، تُواصل بغداد تأكيدها الالتزام بالحصص الإنتاجية المقررة، والتعويضات المتفق عليها، ضمن جهود تحالف أوبك+ لضمان استقرار السوق العالمية للنفط.
صادرات العراق من النفط يوميًا، منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى مايو/أيار 2025

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في وقت سابقٍ التزامَ بلاده التامّ بالشراكة ضمن تحالف أوبك+.

يشار إلى أن المدير العام لشركة "سومو" كان قد صرّح، في حديث متلفز، بأن نحو 80% من صادرات النفط العراقي يتجه نحو الأسواق الآسيوية.

وكانت صادرات النفط العراقي خلال الربع الأول من 2025 قد شهدت تقلبات طفيفة، في ظل سياسة حذرة تتماشى مع التوازنات العالمية في سوق الطاقة.

وخفضت بغداد صادراتها في نهاية عام 2024 التزامًا بالخفض الطوعي المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+، في وقت تتوقع فيه الأسواق ارتفاع الصادرات خلال النصف الثاني من 2025.
 
المصدر: منصة الطاقة 

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صادرات النفط العراقي في أيار 2025

تنخفض 37 ألف برميل يوميًا

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