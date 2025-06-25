"مخالفات ثابتة".. البرلمان يتحرك قانونيا على نفط الوسط: طالبنا السوداني بإقالة إدارة الشركة

وقال عضو اللجنة ، لـ ، ان "اللجنة سبق وان فاتحت جهاز الادعاء العام بعد أن ثبتنا المخالفات المتعلقة بالعقود في شركة "، لافتا الى ان "الجهاز فاتح المحاكم المختصة بقضايا النزاهة، وننتظر الإجراءات التي ستُتخذ وفق الأصول القانونية".وأضاف: "لا يمكن السكوت عمّا يجري من هدر في المال العام ومخالفات واضحة في العقود التي تُبرمها شركة نفط الوسط"، لافتا الى ان "هذه المسائل تخضع الآن لرقابة والغاز النيابية ضمن واجباتها في متابعة أداء ".وتابع "فتحنا ملفات شركة نفط الوسط داخل لجنتنا ولجنة النزاهة النيابية، وناقشناها وثبّتنا وجود مخالفات صريحة وهدر مالي كبير، وخلصنا إلى أن الإدارة الحالية غير جديرة بإدارة هذه الشركة"، مؤكدا "اننا ابلغنا ورئيس الوزراء بضرورة إقالة إدارة الشركة الحالية والاستعانة بإدارة كفوءة، لكن للأسف لم تتم الاستجابة، مما دفعنا للذهاب باتجاه المسار القضائي".وتابع "الأمل كبير في أن تقوم الأجهزة القضائية ومحاكم النزاهة بدورها باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسببين بهذه المخالفات".