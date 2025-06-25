العراق يقلل استيراد البنزين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس لشؤون الطاقة ورئيس لهيأة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية ترأس اجتماع ممثلي في مجلس الأمناء، واجتماع مجلس الأمناء".وأكد الوزير "حرص الوزارة على تطوير عمل الهيأة تطبيقا لمفاهيم الشفافية التي تلتزم بها الحكومة والوزارة"، مشيرا الى "الانجازات التي حققتها الوزارة خلال عمر الحكومة ، في قطاع الغاز بلغت نسبة استثمار الغاز المصاحب اكثر من 70 % بعد ان كانت لا تتجاوز 53 % عند استلام الحكومة لمهامها، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في قطاع التصفية، بإضافة اكثر من 380 الف برميل للإنتاج الوطني من المشتقات النفطية، مما حققت تنمية صناعية، واكتفاءً ذاتياً من بعض المشتقات النفطية، ومنها مادة النفط الأبيض، ومادة زيت الغاز، التي بلغ الخزين الاستراتيجي منها مليون متر مكعب، يتم رصده لرفد محطات توليد ".واكد أن "الوزارة حققت انجازاً آخر، وهو خفض كميات استيراد البنزين إلى الحد الأدنى"، لافتا الى ان "لدى الوزارة حاليا مشاريع تنجز خلال هذا العام، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من انتاج البنزين".وذكر "من خلال هذه الإنجازات وفرت الوزارة مبالغ مالية كانت ترصد سنويا لاستيراد البنزين ،وهذا يمثل دعماً للاقتصاد الوطني".