برنت يعوض خسارته.. ارتفاع باسعار النفط بعد هدنة ايران واسرائيل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في بداية الأسبوع، وذلك بدعم بيانات أشارت إلى طلب أمريكي قوي نسبيا، ومع عكوف المستثمرين على تقييم مدى صمود وقف إطلاق النار بين وإسرائيل.وزادت 54 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 67.68 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.9% إلى 64.92‭‭ ‬‬ دولار للبرميل، ليعوض كلا الخامين بعض الخسائر التي تكبداها في وقت سابق من الأسبوع والتي بلغت 13 بالمئة.بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء، أغلق عند أدنى مستوى له منذ العاشر من يونيو/ حزيران، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو/ حزيران، على خلفية انحسار مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط.وارتفعت أسعار النفط بعد 13 يونيو حزيران، عندما شنت هجوما مفاجئا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد.وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "رغم انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط في الوقت الحالي، فإنها لم تتلاش تماما، ولا تزال هناك زيادة في الطلب على الإمدادات في السوق الفورية".وتلقت الأسعار دعما من بيانات حكومية صدرت اليوم أظهرت انخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت 5.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضها 797 ألف برميل.وانخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة 381 ألف برميل، إذ ارتفعت الإمدادات، وهي مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.وأظهرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي صدرت خلال الليل بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين نموا اقتصاديا ربما أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام.وترجح محللة السوق المستقلة أن تتماسك أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65-70 دولارا للبرميل فيما يترقب المتعاملون مزيدا من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي هذا الأسبوع وقرار بشأن سعر الفائدة.