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أسهم أوروبا تحلق مع انحسار التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
اقتصاد
2025-06-27 | 09:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في وقت يقيم فيه المستثمرون المؤشرات على انحسار حدة التوتر التجاري بين
الولايات المتحدة
والصين والذي يعزز الآمال في إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في يوليو/تموز.
وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر
ستوكس
600 الأوروبي 0.6% إلى 540.67 نقطة. ويتجه المؤشر لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى في دول المنطقة.
وقال مسؤول في
البيت الأبيض
أمس الخميس إن
الولايات المتحدة
توصلت إلى اتفاق مع
الصين
بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى
واشنطن
، وفقًا لـ "رويترز".
وفي ظل تراجع المخاوف إزاء التوتر في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ينصب تركيز المستثمرين على مؤشرات التقدم في الاتفاقات التجارية الجديدة قبل انتهاء مهلة تعليق الرسوم
الجمركية
المرتفعة في أوائل يوليو/تموز.
وناقش قادة
الاتحاد الأوروبي
مقترحات جديدة من الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري خلال قمة انعقدت في
بروكسل
أمس. ولم تستبعد رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
احتمال فشل محادثات الرسوم الجمركية، قائلة "لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وتصدرت أسهم الشركات الأوروبية لتصنيع السيارات مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.5%. وزادت أسهم الشركات الإعلامية 1.2%.
وصعد سهما شركتي صناعة الملابس الرياضية الألمانيتين
بوما
وأديداس 4.3% و2.9% على التوالي، وذلك بعد أن تجاوزت تقديرات شركة
نايكي
الأميركية لإيرادات الربع الأول توقعات السوق.
وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
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