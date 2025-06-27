أسهم أوروبا تحلق مع انحسار التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر 600 الأوروبي 0.6% إلى 540.67 نقطة. ويتجه المؤشر لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى في دول المنطقة.وقال مسؤول في أمس الخميس إن توصلت إلى اتفاق مع بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى ، وفقًا لـ "رويترز".وفي ظل تراجع المخاوف إزاء التوتر في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ينصب تركيز المستثمرين على مؤشرات التقدم في الاتفاقات التجارية الجديدة قبل انتهاء مهلة تعليق الرسوم المرتفعة في أوائل يوليو/تموز.وناقش قادة مقترحات جديدة من الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري خلال قمة انعقدت في أمس. ولم تستبعد رئيسة احتمال فشل محادثات الرسوم الجمركية، قائلة "لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".وتصدرت أسهم الشركات الأوروبية لتصنيع السيارات مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.5%. وزادت أسهم الشركات الإعلامية 1.2%.وصعد سهما شركتي صناعة الملابس الرياضية الألمانيتين وأديداس 4.3% و2.9% على التوالي، وذلك بعد أن تجاوزت تقديرات شركة الأميركية لإيرادات الربع الأول توقعات السوق.وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.