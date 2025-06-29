إليك أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 29 حزيران/ يونيو 2025.



سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,250



:

سعر البيع: 141,350

سعر الشراء: 141,100



:

سعر البيع: 141,250

سعر الشراء: 141,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

سعر البيع: 141,750سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,350سعر الشراء: 141,100سعر البيع: 141,250سعر الشراء: 141,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.