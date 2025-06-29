بعد انخفاضه.. ارتفاع جديد في الدولار

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.



سعر البيع: 142,250

سعر الشراء: 141,250



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سعر البيع: 141,250

سعر الشراء: 141,000



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سعر البيع: 142,250

سعر الشراء: 141,250

سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,250سعر الشراء: 141,000سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141,250