تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية اليوم

سعر البيع: 142500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 140500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولاروكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.