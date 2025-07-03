عالميا.. انخفاض اسعار النفط في التعاملات المبكرة

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام " " تسليم سبتمبر – العقد الأكثر نشاطًا - بنسبة 0.8% أو 55 سنتًا إلى 68.56 دولار، في تمام الساعة 08:09 صباحًا بتوقيت المكرمة.كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.75% أو 50 سنتًا إلى 66.95 دولار.وقالت أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام المحلية ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات انخفاضها بمقدار 1.8 مليون برميل.