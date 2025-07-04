النفط يتراجع بعد تقديم موعد اجتماع اوبك بلس

وبحلول الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت 66 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 68.15 دولارا للبرميل.وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 1% إلى 66.33 دولارا.واتسمت التعاملات بالضعف بسبب يوم الاستقلال في .وتتجه عقود الخامين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، إذ يجري تداول أعلى بنحو 0.6% عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي، بينما يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط أعلى بنحو 1.3%.ومن المرجح أن تقر مجموعة من ثماني دول في تحالف بلس خلال اجتماع يعقد غدا السبت، زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس/آب المقبل في إطار سعيها إلى تعزيز حصتها السوقية.وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد، لكنه قُدم يوما واحدا.