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توتر سياسي بين بغداد وأربيل... وملف تصدير نفط كردستان العراق إلى الواجهة!
اقتصاد
ملف استئناف تصدير نفط كردستان العراق يشهد توترا سياسيا بين بغداد واربيل
2025-07-06 | 15:10
2025-07-06T15:10:00+00:00
Alsumaria Tv
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توتر سياسي بين بغداد وأربيل... وملف تصدير نفط كردستان العراق إلى الواجهة!
المصدر:
السومرية
135 شوهد
ملف استئناف تصدير نفط
كردستان العراق
يشهد توترا سياسيا بين
بغداد
واربيل
لم تحرز التفاهمات بين
بغداد
واربيل أيّ تقدم ملموس وسط استمرار الخلافات بشأنِ تصدير نفط الإقليم وتسليم العائدات الداخلية على الرغم من تضمين تعديلات في قانون الموازنة الثلاثية تتعلق بكلف الإنتاج.
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