توتر سياسي بين بغداد وأربيل... وملف تصدير نفط كردستان العراق إلى الواجهة!

ملف استئناف تصدير نفط يشهد توترا سياسيا بين واربيل





لم تحرز التفاهمات بين واربيل أيّ تقدم ملموس وسط استمرار الخلافات بشأنِ تصدير نفط الإقليم وتسليم العائدات الداخلية على الرغم من تضمين تعديلات في قانون الموازنة الثلاثية تتعلق بكلف الإنتاج.