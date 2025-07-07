بعد مفاجأة أوبك.. انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

يأتي ذلك في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.وبحلول الساعة 0727 بتوقيت ابوظبي، انخفضت 47 سنتًا أو بنسبة 0.69% إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجّل خام غرب الوسيط الأمريكي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو بنسبة 1.42%.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي ، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب.وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: "من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات".وتمثل الزيادة في أغسطس/ آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ لمايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز والبالغة 411 ألف برميل يوميًا و138 ألف برميل يوميًا في أبريل/ نيسان