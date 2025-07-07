الدولار يتراجع من جديد وينعش الدينار العراقي

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.



سعر البيع: 142,000 لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140,000 لكل 100 دولار





سعر البيع: 141,000 لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140,000 لكل 100 دولار





سعر البيع: 142,000 لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140,000 لكل 100 دولار

سعر البيع: 142,000 لكل 100 دولارسعر الشراء: 140,000 لكل 100 دولارسعر البيع: 141,000 لكل 100 دولارسعر الشراء: 140,000 لكل 100 دولارسعر البيع: 142,000 لكل 100 دولارسعر الشراء: 140,000 لكل 100 دولار