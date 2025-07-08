الخزانة الأميركية: نعلم باسطول الظل وخلط النفط العراقي بالايراني

وقال بيسينت في تصريح صحفي تابعته ، ان "الرئيس الأمريكي أمر بتشديد العقوبات الاقتصادية على واستهداف مصادر وارداتها النفطية خارج أراضيها رسميًا"، مؤكدًا أن " الإيراني الذي يعمل من والإمارات بات الآن تحت نظر الحكومة الأمريكية".وأضاف بيسينت ان "الإدارة على علم بوجود عمليات خلط للنفط الإيراني بالنفط العراقي المخصص للتصدير، حيث تقوم عدة سفن شحن بنقل النفط الإيراني إلى ناقلات النفط العراقية في ميناء ، بالإضافة إلى تزوير وثائق وأوراق رسمية عن مصدر النفط".وذكر ان " على علم بوجود ست ناقلات نفط تقوم بتهريب النفط الإيراني عبر أوراق مزورة تصدر من العراق، وتموّل بعائداتها أنشطة الحرس الثوري الإيراني"، بحسب وصفه.فيما أشار مراقبون إلى أن "العراق معرض الآن إلى ضغط شديد وخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية في حال استمرار تهريب النفط الإيراني بأوراق رسمية وسفن شحن عراقية الهوية".