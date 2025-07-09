تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء 9 تموز/ يوليو 2025.

-أسعار البيع استقرت عند 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

-أسعار الشراء بلغت 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.