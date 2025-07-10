قرار ترامب.. تعرف على أسبابه وتداعياته على الاقتصاد العراقي وخيارات الرد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بمناورات عسكرية.. تايوان تحاكي التصدي لهجوم صيني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532972-638877262006139608.jpg
قرار ترامب.. تعرف على أسبابه وتداعياته على الاقتصاد العراقي وخيارات الرد
اقتصاد
2025-07-10 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
505 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 30% على جميع الصادرات العراقية إلى
الولايات المتحدة
، باستثناء النفط الخام.
وكشف الخبير الاقتصادي
منار العبيدي
، في تحليل خاص، عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العراقي، مقترحًا حلولاً دبلوماسية لتجنب التصعيد.
ويقول
العبيدي
ان
السبب الرئيسي
لهذه التعرفة يعود إلى اعتقاد
الولايات المتحدة
بوجود خلل في
الميزان
التجاري مع
العراق
، حيث تُظهر الأرقام فائضًا تجاريًا لصالح العراق بقيمة حوالي 2 مليار دولار. فصادرات النفط العراقي إلى
أمريكا
تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بينما تستورد العراق بضائع أمريكية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
أما السبب الثاني
هو فرض العراق رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن برنامج حماية المنتجات المحلية، مما اعتبرته الولايات المتحدة تعرفة موجهة ضد بضائعها.
وبناءً على هذين السببين
– بحسب العبيدي - رأت الولايات المتحدة أن التجارة مع العراق تُسبب عجزا في ميزان مدفوعاتها، مما دفعها لفرض هذه التعرفة. لكن هذا القرار يُعتبر غير منطقي لسببين:
أولاً،
تحليل معمق لميزان المدفوعات يكشف فائضًا لصالح الولايات المتحدة عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأمريكية التي تُصدَّر إلى دول مجاورة ثم تُعاد إلى العراق.
ثانيا:
استيراد العراق للإلكترونيات (مثل هواتف Apple) والخدمات، مثل برمجيات Microsoft وإعلانات Meta، التي تُحسب مبيعاتها لدول أخرى في المنطقة تستحوذ على مبيعات هذه الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط.
ويضيف العبيدي ان هذه السلع والخدمات، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويًا، تُظهر أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بوضوح. ومن حيث التأثير، فإن القرار لن يكون له أثر كبير على العراق، لأن النفط الخام، الذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات العراق إلى أمريكا (حوالي 5% من إجمالي صادراته النفطية)، مستثنى من التعرفة. حتى لو شُمل النفط، فإن التأثير على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا.
أمام العراق الآن خياران: التقارب أو التصعيد
ويكشف الخبير الاقتصادي ان
الخيار الأول
وهو خيار التقارب يتطلب ردًا دبلوماسيًا بإرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى في
الحكومة العراقية
توضح حجم الواردات المباشرة وغير المباشرة من الولايات المتحدة، مؤكدة أن الميزان التجاري يميل لصالح أمريكا وتبين مقدار خطأ الاحتساب وضرورة رفع هذه التعرفة الكمركية اعتمادا على تفصيل استيرادات السلع والخدمات الامريكية المباشرة وغير المباشرة وطلب العمل المشترك بين البلدين لتحويل جميع استيرادات العراق من السلع والخدمات بطريقة مباشرة دون الحاجة الى المرور بدول اخرى من خلال لجان مشتركة بين البلدين
والخيار الثاني
وهو التصعيد، عبر فرض رسوم على الخدمات والسلع الأمريكية مثل السيارات والإلكترونيات، الذي قد يكون له تأثير سيادي
رمزي
فقط، لكنه سيضر العراق أكثر من الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى قيود أمريكية إضافية.
الخيار الأول هو الأنسب،
لأن
تجاهل
القرار أو التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما إلى عقبات أخرى في المستقبل القريب وخصوصا ان هنالك فتور في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق خلال الفترة السابقة ويحتاج العراق الى اعادة تطوير هذه العلاقة لتجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية، بحسب العبيدي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
كتلة نيابية تحذر من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي
12:33 | 2025-05-05
تحذير نيابي من تأثر الاقتصاد العراقي بسبب المصرف الأهلي
10:00 | 2025-05-28
تحذير اقتصادي من الدين الداخلي: "قنبلة موقوتة" تهدد الاقتصاد العراقي
04:38 | 2025-05-25
الاقتصاد العراقي مهدد.. تحذيرات نيابية من تداعيات الاعتماد على النفط
05:50 | 2025-06-26
قرار ترامب
سبابه وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العراقي
خيارات الرد
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
منار العبيدي
النفط العراق
صالح العراق
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
دوليات
34.09%
12:57 | 2025-07-09
نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
12:57 | 2025-07-09
الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله
محليات
24.09%
02:09 | 2025-07-09
الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله
02:09 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.74%
03:56 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-09
اليوم الأربعاء.. "9 تموز" قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
علم وعالم
20.08%
04:14 | 2025-07-09
اليوم الأربعاء.. "9 تموز" قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
04:14 | 2025-07-09
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
Live Talk
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
Live Talk
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
Live Talk
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
Live Talk
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
اخترنا لك
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
03:02 | 2025-07-10
اسعار الدولار في خانة الاستقرار مع الاغلاق
09:59 | 2025-07-09
بـ1.3 مليون برميل يومياً.. توقعات بنمو الطلب على النفط
09:57 | 2025-07-09
هيئة مراقبة الواردات تكشف سلبيات تأخير جداول الموازنة العامة
04:06 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-09
القطاع السياحي في العراق يشهد تطورًا ملحوظًا.. اقتصادي يكشف بالأرقام
03:47 | 2025-07-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.