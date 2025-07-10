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أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
2025-07-10 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,386 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 10 تموز/ يوليو 2025.
- البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.
- الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
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