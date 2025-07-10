ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3327.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينيتش.فيما زادت العقود الآجلة للذهب في بنسبة 0.5% إلى 3336.40 دولار للأونصة.وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.2% ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.