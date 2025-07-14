واردات الصين من النفط ترتفع لأعلى معدل يومي منذ آب 2023

وأظهرت البيانات الصادرة عن أن أكبر مشتر للخام في العالم استورد 49.89 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 12.14 مليون برميل يوميا.وسجلت الواردات بذلك زيادة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع 46.6 مليون طن في مايو، كما ارتفعت 7.4 بالمئة عن يونيو 2024.وقالت يي لين نائبة رئيس ريستاد إنرجي "أهم سبب للزيادة هو تراجع سعر النفط عن مستويات أبريل، إذ تم شراء معظم واردات يونيو في أبريل ومايو بعد أن استحوذت العقود الآجلة على حصة كبيرة من مشتريات من الخام".وتظهر بيانات كبلر أن واردات الصين من ارتفعت 845 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.78 مليون برميل يوميا، إذ دفع انخفاض أسعار الخام الرسمية شركات التكرير الصينية إلى حجز المزيد من الشحنات للتحميل في مايو أيار ويونيو حزيران.وأضافت الشركة أن واردات الخام من زادت أيضا بشكل كبير، إذ ارتفعت 445 ألف برميل يوميا إلى 1.49 مليون برميل يوميا في وقت سعت فيه شركات التكرير المستقلة إلى إعادة ملء المخزونات بعد انتهاء أعمال الصيانة في فصل الربيع.كما أظهرت بيانات الاثنين أيضا انخفاض صادرات الصين من الوقود المكرر بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو إلى 53.35 مليون طن عن العام السابق.