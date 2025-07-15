تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 15 تموز/ يوليو 2025.



البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار. الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

