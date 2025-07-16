شركة نرويجية تعلن إيقاف حقل "طاوكي" في كردستان بعد استهدافه بمسيرات

وقالت الشركة في بيان لها إنها "قررت إيقاف عملياتها في حقل طاوكي النفطي بشكل مؤقت بعد الانفجارات الثلاثة التي وقعت هذا الصباح".وأضافت الشركة، أن "أحد المواقع المستهدفة كان عبارة عن خزان تخزين صغير في طاوكي، أما الهدف الآخر فكان معدات المعالجة السطحية في بيشخابور"، مشيرة الى أن "القصف لم يسفر عن إصابات بشرية وبدأنا تقييم الأضرار".وكان أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء (16 تموز 2025) أن هجوماً بطائرات مسيرة مفخخة استهدف صباح اليوم ثلاثة حقول نفطية في حدود ودهوك.