بينها الرواتب والتوطين.. الرافدين يفعل خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر منصة "أور"

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة أطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر منصة “أور” الحكومية لتكون بوابة ذكية تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات المصرفية الدقيقة بسهولة وبشكل آمن وسريع.وتابع، ان "تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الزبائن من الاستفسار الإلكتروني بشأن مجموعة من الموضوعات المصرفية الأساسية بما يعزز من كفاءة التفاعل مع الخدمات ويختصر الوقت والجهد وتشمل:• الرواتب والاستقطاعات: الاطلاع على تفاصيل صرف الرواتب وآلية الاستقطاع منها ومتابعة البيانات المالية المرتبطة بها.• السلف الإلكترونية: الاستعلام عن حالة السلفة الإلكترونية ومراحل الشمول وكشوفات المبالغ الممنوحة.• البطاقات الإلكترونية: متابعة حالة الحجز أو رفع الحجز عن البطاقة ومعرفة الأسباب عند الإيقاف.• التحقق من صحة الصدور: التأكد من سلامة الوثائق الصادرة عن المصرف سواء للمعاملات المالية أو الإدارية.• بيانات الاستفادة من : الاطلاع على سجل التفاعل مع خدمات المصرف الرقمية.• عكس المبالغ المخصومة: تتبع طلبات استرداد المبالغ المخصومة من البطاقات الإلكترونية.• الاستعلام عن التوطين: التحقق من حالة نقل التوطين إلى مصرف من مصارف أخرى.وسيقوم فريق متخصص من موظفي المصرف بمتابعة الاستفسارات والرد عليها خلال ساعات الدوام الرسمي ضمن آلية دقيقة تضمن سرعة الإنجاز وشفافية المعلومات.يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن سلسلة من التحديثات الرقمية التي يتبناها مصرف الرافدين مواكبة لسياسة في رقمنة القطاع المالي والمصرفي وتوفير تجربة مصرفية عصرية أكثر مرونة وكفاءة.