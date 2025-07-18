الهجمات على الحقول النفطية بالعراق تتسبب بارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.92% إلى 68.16 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.89% إلى 70.14 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وارتفع العقدان أمس الخميس بنحو دولار في ظل مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات بعد هجمات بطائرات مسيرة على حقول النفط في والتي أدت إلى إغلاق نصف إنتاج المنطقة.كذلك لقيت الأسعار دعما من عقوبات أوروبية جديدة على استهدفت صناعات النفط والطاقة في روسيا، على الرغم من تحذيرات الخبراء من أهمية روسيا ودورها في سوق .علاوة على ذلك، دعم الطلب الموسمي على السفر الأسعار، ففي الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.2 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا عن العام السابق، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات، وفقا لمحللي جي بي في مذكرة بحثية.