تراجع بأسعار الدولار في البورصة المحلية

انخفضت أسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق واربيل، مع اغلاق البورصة مساء اليوم السبت.



سعر البيع: 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 139500 دينار مقابل 100 دولار



في :

سعر البيع: 140100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 139975 ديناراً مقابل 100 دولار

أسعار الصرف في :سعر البيع: 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولارسعر الشراء: 139500 دينار مقابل 100 دولارفي :سعر البيع: 140100 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 139975 ديناراً مقابل 100 دولار