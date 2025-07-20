الدولار يواصل التراجع في بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في أسواق ، مع إغلاق بورصة اليوم الاحد.





سعر البيع: 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 139000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وسجلت أسعار الصرف في ما الآتي:سعر البيع: 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولارسعر الشراء: 139000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.