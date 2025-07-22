بالوثائق.. البنك المركزي يصدر توجيهات إدارية للمصارف المجازة



اصدر ، توجيهات إدارية للمصارف المجازة.

وجاء في وثيقة للبنك وموجهة الى المصرف العربي وتلقتها نيوز، انه "تقرر اقالة باسل حسام الدين شاكر من إدارة مصرفكم بسبب المخالفات المؤشرة عليه اثناء توليه إدارة ". – اقتصادياصدر ، توجيهات إدارية للمصارف المجازة.وجاء في وثيقة للبنك وموجهة الى المصرف العربي وتلقتها نيوز، انه "تقرر اقالة باسل حسام الدين شاكر من إدارة مصرفكم بسبب المخالفات المؤشرة عليه اثناء توليه إدارة ".

وفي وثيقة أخرى صادرة من البنك المركزي الى المصارف المجازة انه "تقرر عدم تولي امل احمد مظلوم أي وظيفة قيادية في القطاع المصرفي العراقي في المصارف، ويتحمل المخالف التبعات القانونية".