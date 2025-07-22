أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل

تنشر ، أسعار صرف الدولار في واربيل مع اغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.





سعر البيع: 140500 دينار مقابل 100 دولار

بلغ الشراء: 138500 دينار مقابل 100 دولار.



في :

سعر البيع: 139275 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 139075 ديناراً مقابل 100 دولار. في :سعر البيع: 140500 دينار مقابل 100 دولاربلغ الشراء: 138500 دينار مقابل 100 دولار.في :سعر البيع: 139275 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 139075 ديناراً مقابل 100 دولار.