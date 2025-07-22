أسعار النفط تنخفض مع اقتراب الموعد النهائي للتعريفات الجمركية



انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية الدائرة بين كبار مستهلكي النفط الخام والاتحاد الأوروبي إلى الحد من نمو الطلب على الوقود من خلال خفض النشاط الاقتصادي.



وانخفضت 53 سنتا أو 0.8% إلى 68.68 دولار للبرميل خلال التعاملات المسائية.

فيما بلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 66.57 دولار للبرميل، بانخفاض 63 سنتا، أو 0.9%.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس/آب يوم الثلاثاء، وانخفض العقد الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر/أيلول بمقدار 52 سنتا أو 0.8% إلى 65.43 دولار للبرميل. وانخفضت 53 سنتا أو 0.8% إلى 68.68 دولار للبرميل خلال التعاملات المسائية.فيما بلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 66.57 دولار للبرميل، بانخفاض 63 سنتا، أو 0.9%.وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس/آب يوم الثلاثاء، وانخفض العقد الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر/أيلول بمقدار 52 سنتا أو 0.8% إلى 65.43 دولار للبرميل.