تراجع صادرات إيران غير النفطية إلى العراق والإمارات

وأفاد أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الثانية كوجهة لصادرات غير النفطية بقيمة 1.6 مليار دولار، مسجلةً هي الأخرى انخفاضاً مقارنةً بالعام السابق.وبحسب البيانات الرسمية التي أوردها العبيدي، بلغ إجمالي صادرات إيران إلى 15 دولة مجاورة خلال الربع الأول من السنة الإيرانية نحو 13.4 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.يُذكر أن صادرات إيران غير النفطية في السنة الماضية كانت قد تجاوزت 36 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 16% مقارنةً بالسنة التي سبقتها. هذا التراجع الأخير يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الانكماش في الصادرات غير النفطية لإيران إلى جيرانها الرئيسيين.