إيقاف تصدير نفط الإقليم... حجة تركية لرفع الكلفة؟

نواب كرد: قرار اردوغان خسارة لكردستان... مختصون: قرار ايقاف نقل نفط الاقليم حجة تركية لرفع الكلفة









اكد نواب كرد ان توقيع الرئيس التركي على قرار ايقاف العمل بالاتفاقية العراقية التركية الخاصة بتصدير النفط من الاقليم يعد خسارة كبرى لاقتصاد كردستان فيما اشار مختصون الى ان هذا القرار يأتي وفق قراءات لرفع كلف نقل النفط كشرط لاعادة العمل بالاتفاقية