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النفط فوق الـ68 دولاراً للبرميل
اقتصاد
2025-07-25 | 15:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
199 شوهد
تراجعت أسعار النفط أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، مسجلةً خسائر أسبوعية، وسط أنباء اقتصادية سلبية بين
الولايات المتحدة
والصين ومؤشرات على زيادة المعروض رغم التفاؤل بأن الاتفاقات الأميركية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط مستقبلاً.
وهبطت
العقود الآجلة لخام برنت
75 سنتاً أو 1.08% لتصل إلى 68.43 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 87 سنتاً أو 1.32% لتبلغ عند التسوية 65.16 دولار للبرميل.
وبذلك يسجل
خام برنت
انخفاض بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.
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