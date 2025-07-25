النفط فوق الـ68 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، مسجلةً خسائر أسبوعية، وسط أنباء اقتصادية سلبية بين والصين ومؤشرات على زيادة المعروض رغم التفاؤل بأن الاتفاقات الأميركية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط مستقبلاً.





فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 87 سنتاً أو 1.32% لتبلغ عند التسوية 65.16 دولار للبرميل.



وبذلك يسجل انخفاض بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.

وهبطت 75 سنتاً أو 1.08% لتصل إلى 68.43 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 87 سنتاً أو 1.32% لتبلغ عند التسوية 65.16 دولار للبرميل.وبذلك يسجل انخفاض بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.