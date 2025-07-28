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أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
2025-07-28 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
12,215 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين، استقرار في الأسواق المحلية بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.
سعر البيع 140,250 دينار مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 138,250 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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