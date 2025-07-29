مرصد اقتصادي: إنتاج كردستان من النفط ارتفع من 81 الى 120 ألف برميل يومياً

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إنه "نتيجة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، تراجع إنتاج الإقليم إلى 81 ألف برميل يومياً، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تعافياً تدريجياً ليرتفع الإنتاج إلى نحو 120 ألف برميل."وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج 280 ألف برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية شهر آب المقبل"، مبيناً ان "هذا المستوى قريب مما كان عليه قبل الاستهداف".واوضح "إيكو عراق"، أن "استقرار الإنتاج في قد يسهم في تخفيف التوترات القائمة بين وحكومة الإقليم، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن إدارة ملف النفط والصادرات".وأشار المرصد إلى أنه "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين والاقليم بشأن جدول زمني لاستئناف صادرات النفط من ".