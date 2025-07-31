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تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
2025-07-31 | 03:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,646 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 31 تموز/ يوليو 2025.
سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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