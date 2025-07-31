عالميا.. الذهب يعاود الارتفاع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3301.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينيتش، وبلغ الذهب أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ 30 يونيو الماضي حيث سجل 3267.79 دولار للأونصة.فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في عند 3295.80 دولار للأونصة.وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" : "استقطب الذهب عند مستويات أقل من 3300 دولار اهتماما بالشراء من المتداولين باعتباره استثمارا قيما، خاصة مع حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة، والتي تسير جنبا إلى جنب مع تهديدات الرئيس الأمريكي بالتعريفات الثانوية".وأصدر الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء سلسلة من الإعلانات عن التعريفات الجمركية، تتراوح من تغييرات على الرسوم الجمركية التي تم التهديد بفرضها سابقا على واردات النحاس والسلع من إلى إنهاء الإعفاء للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.