رويترز: العراق وبقية أعضاء "أوبك بلس" سيرفعون إنتاجهم النفطي

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، لا تزال الأحجام الدقيقة للزيادة قيد المناقشة بين أعضاء المجموعة. وذكرت الوكالة أن 3 مصادر كشفت عن أن الزيادة المحتملة قد تصل إلى 548 ألف برميل يوميا، بينما أشارت أربعة مصادر أخرى إلى أن المناقشات مستمرة حول أحجامٍ أقل من ذلك.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول الثمانية من أصل 19 عضوا في المجموعة تلتزم بالإضافة إلى حصصها الإنتاجية بخفض طوعي للإنتاج يقدر بـ1.65 مليون برميل يوميا، وهو ساري المفعول حتى نهاية 2026. كما توجد قيود إضافية تم فرضها لاحقا تقدر بـ2.2 مليون برميل يوميا، وكان من المقرر أن يتم رفع هذه القيود تدريجياً على مدى عام ونصف.غير أن هذه الدول قررت في أبريل الماضي تسريع وتيرة تخفيض القيود، حيث زادت إنتاجها في مايو الماضي بمقدار 411 ألف برميل يوميا مع اتخاذ قرارات مماثلة لشهري حزيران وتموز. وفي آب الحالي، قررت هذه الدول زيادة مستوى الإنتاج المسموح به بمقدار 548 ألف برميل يوميا.ومن المقرر أن تناقش الدول الثمانية مستوى إنتاج النفط لشهر أيلول المقبل في اجتماعها يوم 3 آب 2025. كما يتعين على الدول التي تتجاوز مستويات الإنتاج المقررة تقديم جداول تعويضات محدثة قبل 18 آب الجاري.