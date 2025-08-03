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النصف الأول لـ2025.. استيراد العراق للسيارات الكورية انخفض 24% والصينية ارتفع 75%
اقتصاد
2025-08-03 | 02:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
كشفت بيانات
إحصائية
، اليوم الاحد، عن ارتفاع صادرات سيارات
الصين
واليابان وكوريا الجنوبية الى
العراق
خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23%، حيث جاءت السيارات الصينية بصدارة السيارات المستوردة من العراق مقارنة باليابانية والكورية، بالرغم من انها جاءت في المرتبة الثالثة من ناحية الكلفة.
وقال الباحث الاقتصادي
منار العبيدي
، استنادا على البيانات
الجمركية
للبلدان الثلاث، ان صادرات السيارات اليابانية والصينية والكورية الجنوبية الى
العراق
خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 40 الف سيارة مقارنة بـ32.5 الف سيارة في النصف الأول من العام الماضي.
وأشار الى ان اعداد السيارات الصينية المصدرة مباشرة من
الصين
الى العراق ارتفعت لتبلغ خلال النصف الاول من السنة الحالية 18 الف سيارة مقارنة مع 10.5 سيارة في النصف الاول من 2024 بارتفاع بلغت نسبته 75%، اما اعداد السيارات المصدرة من
اليابان
الى العراق بشكل مباشر فبلغت 12 الف سيارة تقريبا مقارنة ب 9.3 الف سيارة في النصف الاول من 2024 ، اما السيارات المصدرة من
كوريا الجنوبية
الى العراق بشكل مباشر فبلغت 9.5 الف سيارة منخفضة عن النصف الاول من 2024 والتي كانت 12.7 الف سيارة.
وبين ان اجمالي قيمة السيارات المصدرة في النصف الاول الى العراق من هذه الدول الثلاث بلغ 903 مليون دولار امريكي بعد ان كانت في النصف الاول من 2024 تبلغ 713 مليون دولار امريكي، واستحوذت الصادرات اليابانية على النسبة الاكبر بواقع 400 مليون دولار، كما ان صادرات السيارات الكورية الجنوبية بلغت قيمتها 252 مليون دولار، اما صادرات السيارات الصينية فبلغت قيمته 244 مليون دولار امريكي.
وأشارت البيانات الى ان السيارات من نوع محرك بنزين يتراوح سعته بين 1500 و 3000 CC كانت نسبتها 34% من اجمالي الصادرات، تليها السيارات من نوع محرك ذا سعة 3000 CC فما فوق بنسبة 30% ، ثم السيارات ذات محرك بسعة اقل من 1500 CC بنسبة 20% .
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