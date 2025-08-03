تقرير دولي: العراق خامس أكبر اقتصاد عربي

وبحسب التصنيف، جاءت في الصدارة بإجمالي ناتج محلي قدره 1.083 تريليون دولار، تلتها الإمارات في المركز الثاني بـ 548.6 مليار دولار، ثم ثالثًا بـ 347.59 مليار دولار، فيما حلّت الجزائر رابعًا بـ 268.88 مليار دولار، متقدمة على الذي جاء خامسًا.أما المراكز الأخرى، فكانت على النحو الآتي:: 222.78 مليار دولار (السادس): 165.84 مليار دولار (السابع): 153.1 مليار دولار (الثامن)عُمان: 103.35 مليار دولار (التاسع): 96.29 مليار دولار (العاشر)وتعكس هذه البيانات تفاوتًا واضحًا في أحجام الاقتصادات العربية، حيث تهيمن دول على المراتب الأولى بفضل مواردها النفطية والاستثمارات الكبيرة، في حين تحتل دول شمال إفريقيا مراكز متوسطة ومتفاوتة اعتمادًا على عوامل سكانية وهيكل اقتصادي مختلف.ويواصل الاقتصاد العراقي الحفاظ على موقعه ضمن أكبر خمسة اقتصادات عربية، رغم ما يواجهه من تحديات سياسية وأمنية وخدمية، مستندًا بشكل رئيسي إلى صادراته النفطية وموقعه الجغرافي الإستراتيجي.ويرى مراقبون أن استقرار أسعار النفط وتوجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، قد يمنح العراق فرصة حقيقية لتعزيز مكانته الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.