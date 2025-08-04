الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟

ويوم امس الاحد أي في 3 اب، أعلنت استكمال رفع رواتب المتقاعدين، وهو اعلان عادة ما يسبق اعلان صرف الرواتب من قبل المصارف، حيث تستكمل هيئة التقاعد رفع رواتب المتقاعدين، وبعدها بساعات يعلن والرشيد اطلاق الرواتب لتأتي رسائل وصول الرواتب الى هواتف المتقاعدين الذين يحتشدون امام مكاتب ومنافذ الصرافة لغرض الحصول على رواتبهم، التي يعتمدون عليها بالكامل في تنفيذ التزاماتهم لبقية الشهر.لكن بالرغم من ان اعلان التقاعد الذي جاء هو متأخرا أصلا، فإن المصارف الحكومية تأخرت هي الأخرى بإعلان رفع رواتب المتقاعدين بالرغم من انها كانت تعلن رفع وصرف الرواتب مباشرة بعد اعلان هيئة التقاعد رفع الرواتب.وتمتلأ وجوه المتقاعدين وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن مصير رواتبهم وأسباب تأخير انطلاقها، وسط مخاوف من ازمة سيولة مالية قد تنسحب لإجراءات أخرى وليس تأخير الرواتب فحسب.بالمقابل، لم تصدر او المصارف الحكومية حتى الان أي توضيح عن أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين.