شركة بريطانية تعلن عن أكبر اكتشاف نفطي منذ ربع قرن

وقالت الشركة في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الاكتشاف المهم في بوميرانغ، وهو الأكبر لشركة بي بي منذ 25 عاما".وأشارت إلى أن الاكتشاف هو العاشر الذي تحقّقه الشركة خلال العام الجاري (2025)، كما أنه أكبر اكتشافاتها منذ 25 عامًا.يشار إلى أن الشركة حفرت بئرًا استكشافيًا في حوض ، على بعد 404 كيلومترات من ريو دي جانيرو، بعمق 2,372 متر. وبلغ العمق الإجمالي للبئر 5,855 متر.ولم تعلن "بي بي" حجم الاحتياطيات داخل أحدث اكتشاف نفط وغاز في ، ولذلك قالت، إنها تعتزم إجراء تحليل مخبري وأعمال تقييمية بعد العثور على مستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون.وفور ورود الأنباء، ارتفع سهم "بي بي" في تعاملات بنسبة 1.4% إلى أكثر من 4 جنيهات إسترلينية (5.8 دولار أمريكي).وحصلت "بي بي" على حقوق التنقيب والإنتاج فيه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022).