تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 6 اب / 2025.



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سعر البيع: 140,250

سعر الشراء: 139,750

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سعر البيع: 140,250

سعر الشراء: 139,850

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سعر البيع: 140,000

سعر الشراء: 139,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 140,250سعر الشراء: 139,750سعر البيع: 140,250سعر الشراء: 139,850سعر البيع: 140,000سعر الشراء: 139,500وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.