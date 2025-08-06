وزارة النفط: سنستلم 80 الف برميل يوميًا من كردستان.. والتصدير عبر جيهان خلال يومين

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في ، وتابعته ، ان "المفاوضات والاجتماعات متصلة ومتواصلة مع الإخوة في الإقليم، وهناك تواصل مع وزارة الثروات الطبيعية (بإقليم كوردستان) لاستلام النفط وتصديره عبر شركة ".وأشار إلى أن إنتاج حقول نفط إقليم كوردستان "التي لا تزال تعمل، وصل إلى حدود 130 ألف برميل يومياً، منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي".وأكد "الاتفاق مع حكومة لاستلام الكمية المتبقية منها البالغة 80 ألف برميل يومياً، والتي سيتم تجميعها وتصديرها عبر ميناء جيهان التركي".وينص الاتفاق بين واربيل، على ان انتاج البالغ 280 الف برميل يوميًا، سيقسم بواقع 230 الف برميل يوميا لسومو، و50 الف برميل يوميا للاستهلاك الداخلي في ، لكن بسبب تضرر حقول الإقليم اثر هجمات الطائرات المسيرة المستمرة، انخفض الإنتاج من 280 الى 80 الف برميل يوميا فقط.